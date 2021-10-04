В Кремле допустили возможность переговоров о прямых поставках газа Украине
Там напомнили, что "Газпром" не отказывался обсуждать этот вопрос с Незалежной.
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По мнению Москвы, поставки газа Украине являются вопросом экономической целесообразности, но Россия никогда не отрицала возможности переговоров по этой теме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Газпром" никогда не отрицал такую возможность", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли РФ вернуться к переговорам Москвы и Киева о прямых поставках газа Украине.
Представитель Кремля подчеркнул, что "Газпром" был и остаётся надёжным поставщиком голубого топлива.
Напомним, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Этот документ вызвал возмущение Киева. С 1 октября 2021 года договор Венгрии и России вступил в силу. При этом 3 октября данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствовали о том, что транзит российского газа через Незалежную был возобновлён.
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