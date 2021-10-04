В Кремле допустили возможность переговоров о прямых поставках газа Украине

По мнению Москвы, поставки газа Украине являются вопросом экономической целесообразности, но Россия никогда не отрицала возможности переговоров по этой теме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Газпром" никогда не отрицал такую возможность", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли РФ вернуться к переговорам Москвы и Киева о прямых поставках газа Украине.