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В Кремле допустили возможность переговоров о прямых поставках газа Украине

Там напомнили, что "Газпром" не отказывался обсуждать этот вопрос с Незалежной.

4 октября, 10:51
<p>Фото © ТАСС / Stefan Sauer / dpa-Zentralbild</p>

Фото © ТАСС / Stefan Sauer / dpa-Zentralbild

По мнению Москвы, поставки газа Украине являются вопросом экономической целесообразности, но Россия никогда не отрицала возможности переговоров по этой теме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Газпром" никогда не отрицал такую возможность", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, может ли РФ вернуться к переговорам Москвы и Киева о прямых поставках газа Украине.

Представитель Кремля подчеркнул, что "Газпром" был и остаётся надёжным поставщиком голубого топлива.

Цена на газ на Украине установила рекорд, достигнув почти 1,5 тысячи долларов

Цена на газ на Украине установила рекорд, достигнув почти 1,5 тысячи долларов

Напомним, 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Этот документ вызвал возмущение Киева. С 1 октября 2021 года договор Венгрии и России вступил в силу. При этом 3 октября данные венгерского оператора ГТС FGSZ свидетельствовали о том, что транзит российского газа через Незалежную был возобновлён.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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