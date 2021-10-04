Мурашко: Только 2% вакцинированных россиян заболевают ковидом

Всего 2% вакцинированных от коронавируса в России подхватывают эту инфекцию. Такие данные на форуме "Биотехмед" привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня из числа вакцинированных 2% заболевают. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своём большинстве это невакцинированные", — отметил министр.