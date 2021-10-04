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Мурашко: Только 2% вакцинированных россиян заболевают ковидом

По данным главы Минздрава РФ, большинство попавших в стационары пациентов — это те, кто не сделал прививку.

4 октября, 10:46
<p>Фото © ТАСС / Александр Демьянчук</p>

Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Всего 2% вакцинированных от коронавируса в России подхватывают эту инфекцию. Такие данные на форуме "Биотехмед" привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Сегодня из числа вакцинированных 2% заболевают. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своём большинстве это невакцинированные", — отметил министр.

Более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не были привиты

Более 95% госпитализированных с ковидом в Подмосковье не были привиты

При этом в Кремле считают, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причины кроются в недостаточно активной кампании по разъяснению пользы прививок.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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