Мурашко: Только 2% вакцинированных россиян заболевают ковидом
По данным главы Минздрава РФ, большинство попавших в стационары пациентов — это те, кто не сделал прививку.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Всего 2% вакцинированных от коронавируса в России подхватывают эту инфекцию. Такие данные на форуме "Биотехмед" привёл глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Сегодня из числа вакцинированных 2% заболевают. Те, кто сегодня заболевает и попадает в стационары, в своём большинстве это невакцинированные", — отметил министр.
При этом в Кремле считают, что темпы вакцинации от коронавируса в России оставляют желать лучшего. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, причины кроются в недостаточно активной кампании по разъяснению пользы прививок.
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