Учёные доказали эффективность дешёвого средства при лечении псориаза

Учёные обнаружили доказательство слов пациентов с псориазом о том, что глицерин помогает бороться с заболеванием и уменьшает воспаления. Результаты исследования были опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

Действие глицерина учёные решили проверить на мышах. Подопытные пили жидкость либо её наносили им на кожу. И в том и в другом случае глицерин помогал уменьшить развитие поражённых псориазом участков кожи и успокоить зуд.

"Глицерин, по сути, конкурирует с перекисью водорода, не давая ей проникнуть внутрь и усилить окислительный стресс. Масло и вода не смешиваются, поэтому ещё один способ, которым глицерин может быть полезен, — это поддержка основной роли кожи как барьера водопроницаемости", — рассказал доктор Венди Боллаг.

Он отметил, что глицерин оказывает местное успокаивающее и смягчающее действие, однако главная обнаруженная его особенность в том, что он преобразовывается в липид фосфатидилглицерин, который регулирует функцию кератиноцитов, то есть основных клеток кожи, и подавляет воспаление.