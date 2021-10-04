Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину после задержания в начале октября. Об этом заявил адвокат политика Георгий Чивиашвили и отметил, что его подзащитный не прекратил голодовку.

"Его позиция, что борьба должна продолжиться. Что касается вопроса экстрадиции. Позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", — цитирует юриста "Sputnik Грузия".