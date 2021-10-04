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"Он приехал на свою родину": Адвокат заявил о решении Саакашвили отказаться от экстрадиции на Украину

Арестант находится в добром здравии и собирается продолжать политическую борьбу.

4 октября, 10:24
<p>Фото © ТАСС / Maciej Luczniewski / NurPhoto via ZUMA Press</p>

Фото © ТАСС / Maciej Luczniewski / NurPhoto via ZUMA Press

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину после задержания в начале октября. Об этом заявил адвокат политика Георгий Чивиашвили и отметил, что его подзащитный не прекратил голодовку.

"Его позиция, что борьба должна продолжиться. Что касается вопроса экстрадиции. Позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", — цитирует юриста "Sputnik Грузия".

СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

СМИ: Саакашвили сидит в тюрьме в окружении поклонников, называющих его "господин президент"

Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию, но уже на следующий день стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент республики заявила, что не помилует своего предшественника.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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