"Он приехал на свою родину": Адвокат заявил о решении Саакашвили отказаться от экстрадиции на Украину
Арестант находится в добром здравии и собирается продолжать политическую борьбу.
Фото © ТАСС / Maciej Luczniewski / NurPhoto via ZUMA Press
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили откажется от экстрадиции на Украину после задержания в начале октября. Об этом заявил адвокат политика Георгий Чивиашвили и отметил, что его подзащитный не прекратил голодовку.
"Его позиция, что борьба должна продолжиться. Что касается вопроса экстрадиции. Позиция Михаила Саакашвили по поводу этого вопроса заключается в том, что он приехал в Грузию, на свою родину, и мы планируем политическую борьбу. Наверное, он откажется от экстрадиции", — цитирует юриста "Sputnik Грузия".
Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию, но уже на следующий день стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент республики заявила, что не помилует своего предшественника.
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