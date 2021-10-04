Появилось видео из залитой кровью подсобки "Магнита", где продавщицу обвинили в избиении двух мужчин

Жёсткое видео из "Магнита". Видео © LIFE

Появилось видео с двумя окровавленными мужчинами в подсобке "Магнита" в подмосковном Домодедове. Как сообщил источник Лайфа, они обвинили продавщицу супермаркета в том, что она заподозрила их в краже, заперла в помещении и жестоко избила дубинкой.

Кадры из подсобки, снятые очевидцами, говорят не в пользу сотрудницы супермаркета. На них видно, как женщина в фирменной жилетке "Магнита" держит за шкирку одного из посетителей, а второй в это время кричит: "Милицию вызывайте". Оба мужчины в крови, сама сотрудница требует закрыть дверь.