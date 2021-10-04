Появилось видео из залитой кровью подсобки "Магнита", где продавщицу обвинили в избиении двух мужчин
На кадрах видно, как сотрудница магазина держит за шкирку одного из посетителей, а второй в это время кричит: "Милицию вызывайте".
Жёсткое видео из "Магнита". Видео © LIFE
Появилось видео с двумя окровавленными мужчинами в подсобке "Магнита" в подмосковном Домодедове. Как сообщил источник Лайфа, они обвинили продавщицу супермаркета в том, что она заподозрила их в краже, заперла в помещении и жестоко избила дубинкой.
Кадры из подсобки, снятые очевидцами, говорят не в пользу сотрудницы супермаркета. На них видно, как женщина в фирменной жилетке "Магнита" держит за шкирку одного из посетителей, а второй в это время кричит: "Милицию вызывайте". Оба мужчины в крови, сама сотрудница требует закрыть дверь.
Наш собеседник уточнил, что на место вызвали отряд ППС. По словам руководства магазина, посетители с трудом держались на ногах и били бутылки с алкоголем. На посетителей составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве (ст. 158 КоАП РФ). По закону кража в магазине на сумму до тысячи рублей влечёт следующее наказание: оплата штрафа в виде пятикратного размера от стоимости похищенного продукта.
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А ранее Лайф рассказывал о жутком избиении женщины фельдшерами психиатрической бригады из Ярославля, которые приехали за ней по вызову. СК РФ возбудил в отношении медиков два уголовных дела: за причинение лёгкого вреда здоровью и за незаконное помещение в психиатрическую лечебницу. Позднее санитаров отправили на медицинское освидетельствование, в организме одного из фельдшеров был обнаружен алкоголь.
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