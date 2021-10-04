ЦИК планирует подать в суд на авторов фейков о выборах

Центризбирком намерен подавать в суд на авторов отдельных публикаций, дискредитирующих избирательный процесс и распространяющих заведомые ложь и клевету о прошедших выборах. Об этом сообщила в понедельник председатель комиссии Элла Памфилова.

"Мы не подавали никогда в суд, и не подаём, и не собираемся подавать в суд на СМИ, несмотря на мутные потоки, ливни [ложной информации] иногда в некоторых СМИ. Но тем не менее подавать в суд на авторов, которые заведомо распространяют и продолжают тиражировать заведомую ложь и клевету в отношении выборов, мы будем", — предупредила она.

Напомним, что, по данным киберволонтёров Общественной палаты, за три дня голосования в Сети выявили порядка 14 тысяч недостоверных сообщений о выборах, из них четыре тысячи — в заключительный день (в воскресенье).

Как уже сообщал Лайф, трёхдневное голосование на выборах в Госдуму завершилось 19 сентября. Нижняя палата парламента избиралась на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, ещё 225 — по одномандатным округам. После подсчёта 100% протоколов ЦИК объявила о победе "Единой России" с результатом 49,82% голосов.