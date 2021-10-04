Москва взлетела с 92-го места в топ-5 мирового рейтинга роста цен на жильё

По итогам второго квартала 2021 года Москва оказалась на пятом месте в мировом рейтинге роста цен на жильё. По сравнению с прошлым годом российская столица поднялась аж на 87 строчек. Такие данные приводятся в исследовании Global Residential Cities Index.

"Москва за год преодолела 87 строк рейтинга. Позиция столицы скорректировалась с 92-го места во втором квартале 2020 года (+2,4%) на пятое в аналогичный период текущего года (+28,8%). В квартальной динамике разрыв показателей не так заметен. В первом квартале 2021 года город находился на седьмой строчке с ростом цен на 22,4%", — говорится в сообщении.

Санкт-Петербург также вошёл в топ-10. По итогам второго квартала город спустился с пятой строчки на восьмое место с показателем роста цен в 26,7%. Всего в глобальном индексе анализируется динамика цен на жильё в 150 городах мира. В 2021 году рост цен был зафиксирован в 139 из них.

Лидером рейтинга по итогам второго квартала стал канадский Галифакс, прежде занимавший десятое место. На втором месте теперь находится турецкий Измир, а закрывает тройку столица Южной Кореи (Сеул).