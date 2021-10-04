Умер один из создателей "Прогресса", спасший космонавтов из горящей ракеты на Байконуре

В возрасте 85 лет скончался генерал-лейтенант в отставке Алексей Шумилин, который участвовал в спасении космического экипажа при пожаре на ракете-носителе на космодроме Байконур, произошедшем в 1983 году. Об этом сообщил "Роскосмос".

"26 сентября 1983 года, всего за мгновение до взрыва горящей ракеты-носителя "Союз-У", вместе с техническим руководителем по ракете А.М. Солдатенковым выдал своевременно команду операторам (А. Мочалову и М. Шевченко) измерительного пункта "Сатурн-МС", расположенного в 20 километрах от стартового комплекса, на включение системы аварийного спасения (САС) ТПК "Союз Т-10-1", сохранив тем самым жизнь космонавтам В.Г. Титову и Г.М. Стрекалову", — отметили в госкорпорации.

Шумилин был одним из создателей космического корабля "Прогресс". Он работал на Байконуре с января 1959 года. В 1992 – 1997 годах он возглавлял космодром. За свою карьеру Шумилин принял участие в более чем 500 запусках первых спутников, кораблей-спутников, исследовательских космических аппаратов, пилотируемых космических аппаратов, в том числе будучи руководителем боевого расчёта.