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В Грузии заявили, что не станут передавать Саакашвили Украине

На родине бывшему лидеру грозит девять лет тюремного заключения.

4 октября, 09:26
<p>Фото © ТАСС / Zuma / Maciej Luczniewski</p>

Фото © ТАСС / Zuma / Maciej Luczniewski

Грузия не намерена передавать Украине задержанного экс-президента республики Михаила Саакашвили. По словам зампредседателя грузинского правительства Теи Цулукиани, политик отсидит срок на исторической родине.

"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", — сказала она во время брифинга по итогам заседания кабмина.

Двойной забор и вооружённые часовые: Фотограф показал грузинскую тюрьму, в которую поместили Саакашвили

Двойной забор и вооружённые часовые: Фотограф показал грузинскую тюрьму, в которую поместили Саакашвили

Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию, но уже на следующий день стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент республики заявила, что не помилует своего предшественника.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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Комментариев: 1

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Виктор Петровсегодня в 10:29

сколько веревочке не виться....

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