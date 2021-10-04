В Грузии заявили, что не станут передавать Саакашвили Украине
На родине бывшему лидеру грозит девять лет тюремного заключения.
Фото © ТАСС / Zuma / Maciej Luczniewski
Грузия не намерена передавать Украине задержанного экс-президента республики Михаила Саакашвили. По словам зампредседателя грузинского правительства Теи Цулукиани, политик отсидит срок на исторической родине.
"Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого", — сказала она во время брифинга по итогам заседания кабмина.
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Напомним, в конце сентября Михаил Саакашвили сообщил, что прибыл в Грузию, но уже на следующий день стало известно о его задержании. Экс-президента, которого на родине обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств, поместили в тюрьму неподалёку от Тбилиси. В знак протеста политик объявил голодовку. Среди прочего он также потребовал допустить к нему консула Украины, гражданином которой теперь является. Вместе с тем премьер-министр Грузии пообещал, что Саакашвили отсидит полный тюремный срок (на родине ему грозит девять лет заключения), а президент республики заявила, что не помилует своего предшественника.
Комментариев: 1
сколько веревочке не виться....