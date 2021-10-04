Песков назвал вопросом коммерческой выгоды изменение путей поставки газа в Европу

Изменение путей транспортировки российского газа в Европу — это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал озвученные в Киеве опасения о том, что новые сделки "Газпрома" по поставке голубого топлива в обход Украины ставят под угрозу существование газотранспортной системы страны.