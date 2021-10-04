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Песков назвал вопросом коммерческой выгоды изменение путей поставки газа в Европу

Ранее "Газпром" заключил с Венгрией контракт на поставки топлива в обход территории Незалежной.

4 октября, 10:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Изменение путей транспортировки российского газа в Европу — это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал озвученные в Киеве опасения о том, что новые сделки "Газпрома" по поставке голубого топлива в обход Украины ставят под угрозу существование газотранспортной системы страны.

"Что касается диверсификации путей транспортировки газа европейским потребителям, то это вопрос экономической целесообразности и коммерческой выгоды", — сказал представитель Кремля.

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Как сообщал Лайф, с 1 октября 2021 года вступил в силу договор Венгрии и России по газу, вызвавший протест Киева. 27 сентября Будапешт и "Газпром" заключили новый долгосрочный контракт на поставку газа в обход территории Украины. Соглашение действует 15 лет — до конца 2036 года, но его условия могут быть скорректированы через десять лет. Украина обиделась на это. Киев принял решение перенести заседание Совместной межправительственной украинско-венгерской комиссии на более поздний срок. Затем глава МИД Украины пригрозил, что Киев намерен отвечать на соглашение Венгрии с "Газпромом" соответствующе.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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