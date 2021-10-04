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Ударились сами: В "Магните" объяснили лужу крови в подсобке после задержания воришек

По данным Лайфа, один из заподозренных в краже, будучи сильно пьяным, не устоял на ногах и ударился головой о дверной косяк.

4 октября, 10:01
<p>Скриншот из видео © LIFE</p>

Скриншот из видео © LIFE

Воры, которых задержали в подмосковном "Магните", травмировали себя сами, поскольку были сильно пьяны. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, заметив хулиганов, сотрудники магазина попытались самостоятельно задержать их, поскольку охраны в момент инцидента на месте не было. Однако мужчины оказали сопротивление и начали скидывать с полок бутылки с алкоголем.

Когда воров всё же удалось усмирить, один из них, будучи сильно пьяным, поскользнулся и ударился о дверной косяк, получив рассечение лба. Именно это очевидцы и приняли за кровавое наказание в подсобке, подчеркнул собеседник Лайфа. Он также добавил, что сама сотрудница, которую мужчины обвинили в избиении, объяснила, что дубинку применила в целях самообороны.

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Напомним, инцидент произошёл в подмосковном Домодедове. В распоряжении Лайфа появилось видео с двумя окровавленными мужчинами в подсобке магазина, которых якобы жестоко избила продавщица, заподозрив их в воровстве.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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