Ударились сами: В "Магните" объяснили лужу крови в подсобке после задержания воришек
По данным Лайфа, один из заподозренных в краже, будучи сильно пьяным, не устоял на ногах и ударился головой о дверной косяк.
Скриншот из видео © LIFE
Воры, которых задержали в подмосковном "Магните", травмировали себя сами, поскольку были сильно пьяны. Об этом Лайфу рассказал источник.
По его словам, заметив хулиганов, сотрудники магазина попытались самостоятельно задержать их, поскольку охраны в момент инцидента на месте не было. Однако мужчины оказали сопротивление и начали скидывать с полок бутылки с алкоголем.
Когда воров всё же удалось усмирить, один из них, будучи сильно пьяным, поскользнулся и ударился о дверной косяк, получив рассечение лба. Именно это очевидцы и приняли за кровавое наказание в подсобке, подчеркнул собеседник Лайфа. Он также добавил, что сама сотрудница, которую мужчины обвинили в избиении, объяснила, что дубинку применила в целях самообороны.
Напомним, инцидент произошёл в подмосковном Домодедове. В распоряжении Лайфа появилось видео с двумя окровавленными мужчинами в подсобке магазина, которых якобы жестоко избила продавщица, заподозрив их в воровстве.
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