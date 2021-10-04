Воры, которых задержали в подмосковном "Магните", травмировали себя сами, поскольку были сильно пьяны. Об этом Лайфу рассказал источник.

По его словам, заметив хулиганов, сотрудники магазина попытались самостоятельно задержать их, поскольку охраны в момент инцидента на месте не было. Однако мужчины оказали сопротивление и начали скидывать с полок бутылки с алкоголем.

Когда воров всё же удалось усмирить, один из них, будучи сильно пьяным, поскользнулся и ударился о дверной косяк, получив рассечение лба. Именно это очевидцы и приняли за кровавое наказание в подсобке, подчеркнул собеседник Лайфа. Он также добавил, что сама сотрудница, которую мужчины обвинили в избиении, объяснила, что дубинку применила в целях самообороны.