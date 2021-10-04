СК показал видео задержания экс-мэра Владивостока за получение взяток на 19,5 млн
По версии следствия, бывшего градоначальника немалыми суммами "благодарили" ритуальщики "за общее покровительство".
Во Владивостоке экс-мэра задержали по делу о взятках. Видео © СУ СКР по Приморскому краю
СУ СКР по Приморскому краю показало видео задержания бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка по делу о получении взятки в особо крупном размере.
"В период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей", — приводится в сообщении ведомства версия следствия.
Как сообщал Лайф, 18 мая Гуменюк покинул пост мэра Владивостока после критики вице-премьера Юрия Трутнева, который отметил необходимость отставки главы города и подчеркнул, что на развитие столицы Приморья выделяются немалые деньги, однако значительных изменений за период работы Гуменюка не произошло. 27 мая городская дума утвердила досрочное прекращение полномочий чиновника. 31 мая стало известно, что в доме Гуменюка прошли обыски. По данным местных СМИ, оперативные мероприятия проводились и в других местах, связанных с экс-мэром.
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