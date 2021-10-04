СК показал видео задержания экс-мэра Владивостока за получение взяток на 19,5 млн

"В период времени с 2019 по 2021 год подозреваемый регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ "Некрополь" и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг. Всего за это время ему передано более 19,5 млн рублей", — приводится в сообщении ведомства версия следствия.