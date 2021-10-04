Эксперт рассказал, как не допустить взрыва смартфона на морозе

Любой гаджет рассчитан на определённый температурный режим, а наступившая осень вместе с холодным периодом может привести к поломке устройства, если обладатель смартфона не принял необходимые меры для защиты гаджета от минусовых температур. Обозреватель Computer Reseller News Александр Маляревский объяснил, как уберечь телефон от поломки или даже взрыва на холоде.

"Нельзя допускать переохлаждения батареи. Это сложная химия. Если батарея и не взорвётся при выходе за границы рабочего диапазона температур, то, вполне возможно, её эффективная ёмкость заметно снизится", — предупредил Александр Маляревский в интервью радио Sputnik.

В связи с этим эксперт советует хранить телефон не во внешнем, а во внутреннем кармане одежды. Это поможет безопасно использовать гаджет в морозы. Кроме того, стоит ознакомиться с инструкцией к смартфону, где обычно указывают, при каких условиях он способен нормально функционировать.

По его словам, перегреваться гаджету тоже нельзя. Оставлять устройство рядом с нагревательным прибором противопоказано — оно может разогреться градусов до 60 и из-за этого батарея быстрее испортится или вовсе потечёт и убьёт всю электронику смартфона, предупредил Маляревский.