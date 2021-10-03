Учёные разработали небьющееся стекло для смартфонов
Оно в пять раз устойчивее к трещинам и в три раза прочнее обычного.
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Канадские учёные из Университета Макгилла объявили о создании небьющегося стекла для смартфонов. В его состав входит смесь из стекла и акрила, что позволяет материалу конкурировать с существующими видами стёкол на устройствах, сообщает журнал Science.
Как утверждают разработчики, идея создания такого покрытия возникла после изучения внутреннего слоя раковин моллюсков, которые на 95% состоят из мела и перламутра. Учёные взяли архитектуру раковин за основу и воспроизвели её со слоями стеклянных хлопьев и акрила.
Исследователи отметили, что новое стекло имеет высокую прочность, ударную вязкость и прозрачность, а также оно в пять раз устойчивее к трещинам и в три раза прочнее обычного.
Ранее Лайф сообщал, что российские учёные создали плёнку-сенсор для выявления пестицидов на овощах и фруктах. Она может значительно упростить процесс обнаружения химикатов и сделать его намного доступнее.
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