Учёные разработали небьющееся стекло для смартфонов

Канадские учёные из Университета Макгилла объявили о создании небьющегося стекла для смартфонов. В его состав входит смесь из стекла и акрила, что позволяет материалу конкурировать с существующими видами стёкол на устройствах, сообщает журнал Science.

Как утверждают разработчики, идея создания такого покрытия возникла после изучения внутреннего слоя раковин моллюсков, которые на 95% состоят из мела и перламутра. Учёные взяли архитектуру раковин за основу и воспроизвели её со слоями стеклянных хлопьев и акрила.

Исследователи отметили, что новое стекло имеет высокую прочность, ударную вязкость и прозрачность, а также оно в пять раз устойчивее к трещинам и в три раза прочнее обычного.