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Учёные разработали небьющееся стекло для смартфонов

Оно в пять раз устойчивее к трещинам и в три раза прочнее обычного.

3 октября, 13:51
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Канадские учёные из Университета Макгилла объявили о создании небьющегося стекла для смартфонов. В его состав входит смесь из стекла и акрила, что позволяет материалу конкурировать с существующими видами стёкол на устройствах, сообщает журнал Science.

Как утверждают разработчики, идея создания такого покрытия возникла после изучения внутреннего слоя раковин моллюсков, которые на 95% состоят из мела и перламутра. Учёные взяли архитектуру раковин за основу и воспроизвели её со слоями стеклянных хлопьев и акрила.

Исследователи отметили, что новое стекло имеет высокую прочность, ударную вязкость и прозрачность, а также оно в пять раз устойчивее к трещинам и в три раза прочнее обычного.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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