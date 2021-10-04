НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Красноярске девушки-следователи задержали хулиганов, обстрелявших школьника

Подросток решил продать вейп, однако наткнулся на злоумышленников, которые не планировали честной сделки и обстреляли его из газового пистолета.

4 октября, 09:59
<p>Фото © <a href="https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/26270640" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Красноярскому краю</a></p>

Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю

В Красноярске двое следователей органов внутренних дел спасли подростка, который хотел продать свой вейп, но угодил в руки мошенников.

Мария Акшумова и Анастасия Кузнецова во внеслужебное время на парковке перед одним из ТРЦ заметили потасовку между группой подростков. Услышав звуки стрельбы, сотрудницы ОВД решили вмешаться, в результате они задержали одного из нападавших, ещё двоих позже нашли полицейские.

Выяснилось, что школьник решил продать вейп, разместил объявление в Сети и, когда получил первый отклик, договорился встретиться с покупателями около одного из ТРЦ. Однако на встречу пришли трое злоумышленников. Они отобрали у юноши устройство и несколько раз выстрелили в парня из газового пистолета. К счастью, рядом с парковкой, где произошла неудачная сделка, оказались сотрудницы правоохранительных органов.

В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули ему в лицо из перцового баллончика

В Петербурге у курьера отобрали еду и брызнули ему в лицо из перцового баллончика

Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске пьяные ковид-диссиденты напали на кондуктора из-за просьбы надеть маски. На помощь пришли пассажиры, которые скрутили дебоширов и удерживали до приезда полицейских. В итоге одного из них доставили в отдел.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Домашнее порно школьницы с сыном эксперта "Роскосмоса" слили в Интернет

29 сентября, 19:08

"Не все монстры носят костюмы": Красноярская полиция сняла жуткий ролик про "настоящих" злодеев

28 сентября, 11:38

"Это просто моя работа": Уфимский стоматолог дважды откачала годовалую малышку на борту самолёта

сегодня в 14:07

Минздрав назвал число получающих медпомощь россиян с ковидом

сегодня в 14:12

Скончался призёр Олимпийских игр саночник Сергей Данилин

сегодня в 14:08

Новости партнеров

Layer 1