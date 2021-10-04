В Красноярске девушки-следователи задержали хулиганов, обстрелявших школьника
Подросток решил продать вейп, однако наткнулся на злоумышленников, которые не планировали честной сделки и обстреляли его из газового пистолета.
Фото © ГУ МВД по Красноярскому краю
В Красноярске двое следователей органов внутренних дел спасли подростка, который хотел продать свой вейп, но угодил в руки мошенников.
Мария Акшумова и Анастасия Кузнецова во внеслужебное время на парковке перед одним из ТРЦ заметили потасовку между группой подростков. Услышав звуки стрельбы, сотрудницы ОВД решили вмешаться, в результате они задержали одного из нападавших, ещё двоих позже нашли полицейские.
Выяснилось, что школьник решил продать вейп, разместил объявление в Сети и, когда получил первый отклик, договорился встретиться с покупателями около одного из ТРЦ. Однако на встречу пришли трое злоумышленников. Они отобрали у юноши устройство и несколько раз выстрелили в парня из газового пистолета. К счастью, рядом с парковкой, где произошла неудачная сделка, оказались сотрудницы правоохранительных органов.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске пьяные ковид-диссиденты напали на кондуктора из-за просьбы надеть маски. На помощь пришли пассажиры, которые скрутили дебоширов и удерживали до приезда полицейских. В итоге одного из них доставили в отдел.
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