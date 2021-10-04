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Пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram

58% юзеров фиксируют проблемы с приложением, 24% — с отправкой сообщений.

4 октября, 11:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Пользователи из Европы сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Проблемы возникают у жителей Москвы, Петербурга, Киева, Берлина и ряда других городов Европы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

58% юзеров фиксируют проблемы с приложением, 24% — с отправкой сообщений, 19% — с подключением.

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А в конце сентября основатель мессенджера Павел Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram. Тогда он обещал, что пользователи заметят безошибочную работу новой версии.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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