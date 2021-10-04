Пользователи сообщают о масштабном сбое в Telegram
58% юзеров фиксируют проблемы с приложением, 24% — с отправкой сообщений.
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Пользователи из Европы сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Проблемы возникают у жителей Москвы, Петербурга, Киева, Берлина и ряда других городов Европы. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
58% юзеров фиксируют проблемы с приложением, 24% — с отправкой сообщений, 19% — с подключением.
А в конце сентября основатель мессенджера Павел Дуров объявил о масштабном обновлении Telegram. Тогда он обещал, что пользователи заметят безошибочную работу новой версии.
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