В Москве стартовал финал 44-х "Олимпийских IT-игр". Видео © LIFE

В Москве стартовал финал 44-го чемпионата мира по программированию. Церемония открытия чемпионата состоялась накануне в "Зарядье", а сам финал сегодня проходит в Манеже. С приветственным словом перед финалистами выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Хочу поздравить с выходом в финал чемпионата мира по программированию. Уже более 40 лет соревнование в искусстве программирования является важным событием в IT-отрасли", — заявил премьер-министр.

В прошлом году "Олимпийские IT-игры" принимала Португалия. Чемпионами на них стали студенты Московского государственного университета, поэтому сегодня соревнования проходят в российской столице. В этом году в чемпионате приняли участие более 3 тысяч студентов со всего мира.