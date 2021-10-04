В Москве стартовал финал 44-х "Олимпийских IT-игр"
В этом году в чемпионате приняли участие 3 тысячи студентов из разных уголков мира.
В Москве стартовал финал 44-х "Олимпийских IT-игр". Видео © LIFE
В Москве стартовал финал 44-го чемпионата мира по программированию. Церемония открытия чемпионата состоялась накануне в "Зарядье", а сам финал сегодня проходит в Манеже. С приветственным словом перед финалистами выступил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Хочу поздравить с выходом в финал чемпионата мира по программированию. Уже более 40 лет соревнование в искусстве программирования является важным событием в IT-отрасли", — заявил премьер-министр.
В прошлом году "Олимпийские IT-игры" принимала Португалия. Чемпионами на них стали студенты Московского государственного университета, поэтому сегодня соревнования проходят в российской столице. В этом году в чемпионате приняли участие более 3 тысяч студентов со всего мира.
Ранее Лайф писал, что летом в Нижнем Новгороде состоялся первый в истории России хакатон — форум для разработчиков, в ходе которого специалисты в области IT создают программные обеспечения.
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