В России отменили все массовые мероприятия из-за ситуации с ковидом

По всей стране отменены массовые мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

"По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", — сказала глава Роспотребнадзора.

Попова отметила, что в связи с эпидситуацией мероприятия с количеством участников от тысячи до трёх тысяч человек в данный момент можно проводить только в двух субъектах РФ.