В России отменили все массовые мероприятия из-за ситуации с ковидом
Лишь в двух субъектах страны можно проводить мероприятия с участием от тысячи до трёх тысяч человек.
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По всей стране отменены массовые мероприятия в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
"По массовым мероприятиям — они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса", — сказала глава Роспотребнадзора.
Попова отметила, что в связи с эпидситуацией мероприятия с количеством участников от тысячи до трёх тысяч человек в данный момент можно проводить только в двух субъектах РФ.
"Ситуация с коронавирусом крайне напряжённая. Данные за прошедшую 39-ю неделю: мы выросли ещё на 14%. Предыдущие недели: 36-я — минус 1%, 37-я — плюс 7%, 38-я — плюс 9%. И вот плюс 14%. То есть мы растём достаточно быстро", — добавила она.
Ранее Лайф сообщал о том, что за сутки в России выявили более 25 тысяч случаев ковида. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране с заболеванием столкнулось 7 612 317 человек. На прошлой неделе в РФ несколько раз был побит антирекорд по летальным исходам от ковида за сутки. Так, 28 сентября умерло 852 пациента, 29 сентября — уже 857, 30 сентября оперштаб сообщал о 867 умерших, 1 октября за сутки скончалось 887 пациентов. 3 октября антирекорд составил 890 летальных исходов.
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