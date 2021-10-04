Сын, проживший 8 месяцев с мумиями родителей, раскрыл на допросе подробности их гибели

31-летний Александр Ткаченко, которого задержали после обнаружения ящиков с мумиями родителей в подмосковном Одинцове, раскрыл на допросе подробности их гибели. По словам мужчины, пожилые супруги погибли в январе этого года, пишет kp.ru.

"Родители умерли ещё в январе этого года. Началось с отца. Мы поссорились, я его толкнул, он ударился головой и умер. Через несколько дней умерла и мать", — сказал Александр.

По его словам, женщина много лет болела, с кровати уже не вставала, а когда узнала о смерти мужа, у неё случился сердечный приступ. Он утверждает, что о смерти пенсионеров не сообщил из-за страха, что его обвинят в убийстве и посадят. В итоге он с женой сначала вынес трупы на балкон. Но когда потеплело — они начали сильно пахнуть, поэтому их пришлось снова занести в комнату, чтобы соседи ничего не заподозрили. Однако те всё равно жаловались. В марте из-за этого к Ткаченко приходил участковый, но его убедили, что в запахе виноват декоративный гусь, которого они завели.

В издании уточняется, что супруга всё это время продолжала покрывать Александра. Но в феврале 2021 года Анастасия всё же развелась с мужем. При этом мужчина месяцами снимал с банковских карт родителей пенсию.

Старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий сообщила, что назначены две медицинские судебные экспертизы, около дома обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для дальнейшего расследования уголовного дела. По данным издания, предварительно, судмедэкспертиза не нашла на телах покойных следов криминальной смерти.