Головин из-за травмы пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении

Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, Головин в понедельник прошёл MРТ, которая выявила у него травму паха. Для полного восстановления 25-летнему футболисту потребуется две-три недели.

Накануне Головин стал главным героем матча чемпионата Франции против "Бордо" (3:0). Он забил один из голов и сделал результативную передачу. В середине второго тайма россиянин получил травму и был вынужден покинуть поле.