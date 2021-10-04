Головин из-за травмы пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении
Для полного восстановления 25-летнему футболисту потребуется две-три недели.
Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop
Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы. Об этом сообщает Sport24.
По информации издания, Головин в понедельник прошёл MРТ, которая выявила у него травму паха. Для полного восстановления 25-летнему футболисту потребуется две-три недели.
Накануне Головин стал главным героем матча чемпионата Франции против "Бордо" (3:0). Он забил один из голов и сделал результативную передачу. В середине второго тайма россиянин получил травму и был вынужден покинуть поле.
В октябре сборная России проведёт два матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. 8-го числа команда Валерия Карпина примет в Казани Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.
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