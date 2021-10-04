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Головин из-за травмы пропустит матчи сборной России против Словакии и Словении

Для полного восстановления 25-летнему футболисту потребуется две-три недели.

4 октября, 11:31

Фото © ТАСС / РА / Jonathan Moscrop

Полузащитник "Монако" Александр Головин пропустит октябрьские матчи сборной России из-за травмы. Об этом сообщает Sport24.

По информации издания, Головин в понедельник прошёл MРТ, которая выявила у него травму паха. Для полного восстановления 25-летнему футболисту потребуется две-три недели.

Накануне Головин стал главным героем матча чемпионата Франции против "Бордо" (3:0). Он забил один из голов и сделал результативную передачу. В середине второго тайма россиянин получил травму и был вынужден покинуть поле.

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В октябре сборная России проведёт два матча в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года. 8-го числа команда Валерия Карпина примет в Казани Словакию, а 11-го сыграет на выезде со Словенией.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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