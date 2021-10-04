В Москве за выходные наказали более 30 ТЦ за нарушение антиковидных ограничений

Более трёх десятков торговых центров в Москве были наказаны за минувшие выходные в связи с нарушением антиковидных мер. Такие данные озвучил мэр столицы Сергей Собянин.

"Только за последние выходные мы были вынуждены применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам. Причём мы сегодня это делаем без беготни по торговым залам — всё это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации", — сказал мэр на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.