В Москве за выходные наказали более 30 ТЦ за нарушение антиковидных ограничений
В столице уже третий день обновляется суточный антирекорд по количеству случаев заражения инфекцией.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Более трёх десятков торговых центров в Москве были наказаны за минувшие выходные в связи с нарушением антиковидных мер. Такие данные озвучил мэр столицы Сергей Собянин.
"Только за последние выходные мы были вынуждены применить административное наказание к 34 крупным торговым центрам. Причём мы сегодня это делаем без беготни по торговым залам — всё это делается в автоматическом режиме на основании данных фото- и видеорегистрации", — сказал мэр на президиуме Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Ранее Лайф сообщал, что в Москве третий день обновляется антирекорд по количеству зафиксированных случаев заражения коронавирусом за сутки. В течение прошедших 24 часов ковидом заболели 4410 жителей, днём ранее было выявлено 4294 новых случая заражения.
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