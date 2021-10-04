В Нижегородской области вводится multy-pass
Получить документ смогут только две категории граждан.
Кадр из фильма "Пятый элемент" © film.ru
В связи с коронавирусной ситуацией власти Нижегородской области планируют ввести универсальный документ multy-pass для привитых и переболевших ковидом. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением ковида, которое вёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава Нижегородской области объявил о введении универсального документа для привитых. Видео © Правительство России
По словам губернатора, ситуация с коронавирусом ухудшилась. Есть признаки выравнивания, но точно будет понятно лишь в ближайшие дни. Вместе с тем Никитин отметил, что в регионе не наблюдается проблем с лекарствами и коечным фондом. К борьбе с ковидом привлекают студентов медколледжей и студентов Приволжского исследовательского медицинского университета, а также ординаторов, аспирантов и преподавателей. Им предоставляют финансовую помощь, уже произведено более 266 тысяч выплат на сумму более 5 миллиардов рублей.
Напомним, 3 октября число смертельных исходов из-за ковида в РФ за сутки выросло до 890 против 886 днём ранее. Это новый максимум с начала пандемии.
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