В Нижегородской области вводится multy-pass

В связи с коронавирусной ситуацией власти Нижегородской области планируют ввести универсальный документ multy-pass для привитых и переболевших ковидом. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин на заседании Координационного совета по борьбе с распространением ковида, которое вёл премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По словам губернатора, ситуация с коронавирусом ухудшилась. Есть признаки выравнивания, но точно будет понятно лишь в ближайшие дни. Вместе с тем Никитин отметил, что в регионе не наблюдается проблем с лекарствами и коечным фондом. К борьбе с ковидом привлекают студентов медколледжей и студентов Приволжского исследовательского медицинского университета, а также ординаторов, аспирантов и преподавателей. Им предоставляют финансовую помощь, уже произведено более 266 тысяч выплат на сумму более 5 миллиардов рублей.