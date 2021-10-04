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В Калининградской области в кинотеатры, фитнес и кафе будут пускать только по QR-коду

А работа игровых комнат и детских развлекательных центров с завтрашнего дня в регионе приостанавливается.

4 октября, 13:05

Фото © Pixabay

Калининградская область вводит более жёсткие меры против распространения коронавирусной инфекции. Как говорится в постановлении регионального правительства, с 8 октября 2021 года посещать кафе, рестораны и столовые смогут только лица, имеющие QR-код о вакцинации или о перенесённом не более полугода назад коронавирусе. С 1 ноября в перечень мест, где посещение будет разрешено по QR-кодам, добавят бассейны и фитнес-центры, а ещё театры, кинотеатры и концертные залы.

Кроме того, с завтрашнего дня в регионе приостанавливается работа детских игровых комнат и детских развлекательных центров любой тематической направленности. К ним относятся клубы, центры, студии, комплексы, площадки и "интерактивные музеи".

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Напомним, что за последние две недели число российских регионов, объявивших о введении QR- кодов, существенно выросло. К примеру, власти Самарской области ввели такую пропускную систему для культурно-досуговых учреждений и фитнес-центров. В Пермском крае тоже решили ужесточить антиковидные меры и ввести систему QR-кодов. Правда, распространили её пока лишь на культурные и спортивные мероприятия. Коды вскоре появятся в Удмуртии, в Чувашии, а в Ульяновской области они уже действуют с 1 октября.

Ранее стало известно, что за сутки в России выявили более 25 тысяч случаев ковида. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране с заболеванием столкнулось 7 612 317 человек.


Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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