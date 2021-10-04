НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ощущение, что нас развели": Бывший тренер Кличко назвал договорным бой Усика с Джошуа

В конце сентября украинский боксёр в титульном поединке победил в Лондоне британца и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

4 октября, 12:53
<p>Фото © Matchroom Boxing</p>

Фото © Matchroom Boxing

Сергей Городничев, бывший тренер Владимира Кличко, считает, что бой между новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа из Великобритании был договорным. Об этом он заявил на своём ютуб-канале.

В конце сентября Усик единогласным решением судей победил Джошуа и завоевал принадлежавшие ему чемпионские пояса. Поединок состоялся на футбольном стадионе "Тоттенхэм Хотспур" в Лондоне.

"Видно, там какой-то договорняк. Объясню, почему я так думаю. У Джошуа контракт на 100 миллионов долларов с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в тяжёлый вес. Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает, и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас, как лохов", — говорит Городничев.

"Сопоставить за и против": Валуев призвал украинского боксёра Усика обдумать свою возможную поездку в Крым

"Сопоставить за и против": Валуев призвал украинского боксёра Усика обдумать свою возможную поездку в Крым

Усик — олимпийский чемпион 2012 года в весовой категории до 91 килограмма. На профессиональном ринге он победил в 19 поединках из 19.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Сопоставить за и против": Валуев призвал украинского боксёра Усика обдумать свою возможную поездку в Крым

29 сентября, 14:38

Бой-реванш между Усиком и Джошуа могут провести в Киеве в феврале или марте

28 сентября, 13:01

Скончался призёр Олимпийских игр саночник Сергей Данилин

сегодня в 14:08

"Моё личное мнение": Хабиб прокомментировал свои слова о ринг-гёрлз

сегодня в 12:54

В Подмосковье задержали бизнесмена по делу о крушении вертолёта Robinson

сегодня в 14:26

Новости партнеров

Layer 1