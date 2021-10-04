Сергей Городничев, бывший тренер Владимира Кличко, считает, что бой между новым чемпионом WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе украинцем Александром Усиком и Энтони Джошуа из Великобритании был договорным. Об этом он заявил на своём ютуб-канале.

"Видно, там какой-то договорняк. Объясню, почему я так думаю. У Джошуа контракт на 100 миллионов долларов с арабами где-то на три боя. Так как с Фьюри тяжело договориться, а боксировать нужно, они организовали бой с Усиком, пустили новую кровь в тяжёлый вес. Чтобы Джошуа закрыть контракт с арабами, ему нужно закрыть три боя. Смотрим: первый бой он проигрывает, второй бой выигрывает, и, возможно, они могут сделать третий бой. Вот они взяли такую историю и развели нас, как лохов", — говорит Городничев.