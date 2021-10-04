Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что никогда не выйдет в октагон против своего брата Александра. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В начале сентября Александр Емельяненко рассказал, что готов провести бой с братом Фёдором.

"Знаете, нашего боя никогда не было бы. Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему", — заявил Фёдор Емельяненко.