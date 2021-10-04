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"Глупо развивать эту тему": Фёдор Емельяненко исключил поединок с братом Александром

Спортсмены не общаются между собой уже около десяти лет.

4 октября, 12:28
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Голубович

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко заявил, что никогда не выйдет в октагон против своего брата Александра. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В начале сентября Александр Емельяненко рассказал, что готов провести бой с братом Фёдором.

"Знаете, нашего боя никогда не было бы. Его не могло быть в принципе и не будет никогда. Думаю, глупо развивать эту тему", — заявил Фёдор Емельяненко.

Фёдор Емельяненко поступил в магистратуру аграрного университета

Фёдор Емельяненко поступил в магистратуру аграрного университета

Добавим, что братья Емельяненко не общаются между собой уже более десяти лет.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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