Против олимпийского чемпиона Зверева начали расследование из-за обвинений в домашнем насилии
Бывшая девушка теннисиста обвинила его в избиении во время турнира в Шанхае в 2019 году.
Фото © Twitter / alexzverev
ATP начала расследование против олимпийского чемпиона Александра Зверева из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщается на сайте теннисной ассоциации.
Ранее бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова обвинила его в избиении во время турнира в Шанхае в октябре 2019 года.
"Против Александра Зверева выдвинули серьёзные обвинения, мы обязаны их рассмотреть. Надеемся, что расследование позволит установить факты, на основе которых мы определимся с дальнейшими действиями. Зверев не против проведения расследования, все обвинения он отрицает", — говорится в сообщении пресс-службы АТР.
Зверев выступает за Германию, в рейтинге АТР он занимает четвёртое место. В августе теннисист стал олимпийским чемпионом, победив в финале Игр в Токио россиянина Карена Хачанова.
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