Против олимпийского чемпиона Зверева начали расследование из-за обвинений в домашнем насилии

ATP начала расследование против олимпийского чемпиона Александра Зверева из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщается на сайте теннисной ассоциации.

Ранее бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова обвинила его в избиении во время турнира в Шанхае в октябре 2019 года.

"Против Александра Зверева выдвинули серьёзные обвинения, мы обязаны их рассмотреть. Надеемся, что расследование позволит установить факты, на основе которых мы определимся с дальнейшими действиями. Зверев не против проведения расследования, все обвинения он отрицает", — говорится в сообщении пресс-службы АТР.