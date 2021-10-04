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Против олимпийского чемпиона Зверева начали расследование из-за обвинений в домашнем насилии

Бывшая девушка теннисиста обвинила его в избиении во время турнира в Шанхае в 2019 году.

4 октября, 12:11
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/AlexZverev/status/1398377965877084166/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">alexzverev</a></p>

Фото © Twitter / alexzverev

ATP начала расследование против олимпийского чемпиона Александра Зверева из-за обвинений в домашнем насилии. Об этом сообщается на сайте теннисной ассоциации.

Ранее бывшая девушка спортсмена Ольга Шарыпова обвинила его в избиении во время турнира в Шанхае в октябре 2019 года.

"Против Александра Зверева выдвинули серьёзные обвинения, мы обязаны их рассмотреть. Надеемся, что расследование позволит установить факты, на основе которых мы определимся с дальнейшими действиями. Зверев не против проведения расследования, все обвинения он отрицает", — говорится в сообщении пресс-службы АТР.

Зверев выступает за Германию, в рейтинге АТР он занимает четвёртое место. В августе теннисист стал олимпийским чемпионом, победив в финале Игр в Токио россиянина Карена Хачанова.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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