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Вратарь юношеской команды избил защитника из-за пропущенных голов

В результате у пострадавшего зафиксированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей.

4 октября, 11:33

Фото © Shutterstock

Вратарь московской юношеской команды "Красногвардейцы" избил своего одноклубника и защитника, которого обвинил в пропущенных мячах.

По информации Лайфа, инцидент произошёл в Москве после матча против команды "Свиблово", который завершился со счётом 2:0 в пользу последних. Уйдя с поля, вратарь и защитник долго спорили, кто именно виноват в пропущенных, после чего между ними началась драка. В результате у защитника зафиксированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей.

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Сейчас пострадавший госпитализирован. В подробностях инцидента разбираются представители правоохранительных органов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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