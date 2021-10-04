Вратарь юношеской команды избил защитника из-за пропущенных голов
В результате у пострадавшего зафиксированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей.
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Вратарь московской юношеской команды "Красногвардейцы" избил своего одноклубника и защитника, которого обвинил в пропущенных мячах.
По информации Лайфа, инцидент произошёл в Москве после матча против команды "Свиблово", который завершился со счётом 2:0 в пользу последних. Уйдя с поля, вратарь и защитник долго спорили, кто именно виноват в пропущенных, после чего между ними началась драка. В результате у защитника зафиксированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей.
Сейчас пострадавший госпитализирован. В подробностях инцидента разбираются представители правоохранительных органов.
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