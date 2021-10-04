Вратарь юношеской команды избил защитника из-за пропущенных голов

По информации Лайфа, инцидент произошёл в Москве после матча против команды "Свиблово", который завершился со счётом 2:0 в пользу последних. Уйдя с поля, вратарь и защитник долго спорили, кто именно виноват в пропущенных, после чего между ними началась драка. В результате у защитника зафиксированы сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей.