Эпидемия травм: Как сборная России будет играть без выбывших перед важнейшими матчами футболистов До отборочного матча ЧМ-2022 против Словакии остаётся всего несколько дней, а очертания состава нашей команды пока вырисовываются с большим трудом. Всему виной большое количество повреждений. 4 октября, 12:42 Фото © РФС

Сборная России в преддверии важнейших матчей квалификации чемпионата мира столкнулась с огромными кадровыми проблемами. К завершению Марио Фернандесом карьеры в национальной команде и отказу от выступления Артёма Дзюбы добавились травмы целого ряда ведущих игроков. Главному тренеру сборной Валерию Карпину в ближайшее время предстоит поломать голову над тем, кем заменить выбывших игроков в матчах против Словакии (8 октября) и Словении (11 октября) и как их правильно расставить на поле.

Сборная осталась без крайних защитников

Заменить Фернандеса на позиции правого защитника вполне мог бы зенитовец Вячеслав Караваев, но и он не сможет выйти на поле в октябрьских матчах. Ожидалось, что футболист, который способен эффективно сыграть на обоих флангах обороны, успеет восстановиться после полученной в сентябрьской встрече со сборной Мальты травмы и поможет сборной. Он даже попал в расширенный состав, опубликованный Карпиным две недели назад.

Только вот восстановление Караваева затянулось. Пока он, как и другой травмированный игрок "Зенита" и сборной России Магомед Оздоев, тренируется по индивидуальной программе. О сроках возвращения защитника в общую группу на данный момент ничего не известно.

Позиция левого защитника также вызывает немало вопросов. Фланг осиротел после травмы игрока казанского "Рубина" Ильи Самошникова — в субботу в матче чемпионата России против "Нижнего Новгорода" ему на ногу наступил футболист соперников Алексей Козлов. Защитник пытался продолжить встречу, но спустя несколько минут всё же попросил замену.

Вместо Самошникова тренерский штаб сборной России пригласил защитника екатеринбургского "Урала" Арсена Адамова. Для 21-летнего футболиста вызов в национальную команду стал дебютным в карьере. В нынешнем сезоне он провёл в чемпионате России все десять матчей без замен.

— В связи с тем, что перед началом сбора получил травму Илья Самошников, тренерский штаб сборной решил вызвать на сбор Арсена Адамова. Мы следили за этим молодым игроком, а сейчас появилась возможность поближе познакомиться с ним, — говорит Карпин.

Маловероятно, что необстрелянного Адамова сразу же кинут в бой в важнейшем матче. Из профильных крайних защитников в распоряжении Карпина также есть Сергей Терехов и Фёдор Кудряшов. Терехову 31 год, но в сборную его вызвали впервые. Будет странно, если защитник "Сочи" в матче со Словакией выйдет на поле с первых минут. Что касается Кудряшова, то у него в нынешнем сезоне почти нет игровой практики. Опытнейший футболист пока провёл за турецкий "Антальяспор" лишь два матча. По большей части он либо не попадает в заявку, либо проводит время на скамейке запасных.

Вполне возможно, что на правом фланге обороны Карпин выпустит Алексея Сутормина, который закрывал эту позицию в последних матчах в составе "Зенита". Левого защитника может сыграть другой номинальный хавбек петербургской команды Далер Кузяев. Ранее он уже действовал на этой позиции и в клубе, и в сборной. Да, всё это похоже на большой эксперимент, но у Валерия Георгиевича не такой уж и обширный выбор. Лучше сделать ставку на проверенных бойцов, чем выпускать дебютантов.

Сразу несколько пробоин в полузащите

Огромной потерей для сборной может стать травма Александра Головина, набравшего отличную форму. Накануне в матче чемпионата Франции против "Бордо" хавбек "Монако" забил гол и сделал результативную передачу. Увы, во втором тайме его пришлось заменить из-за болезненного удара по ноге. Степень серьёзности травмы футболиста пока не очень ясна, но в сборную он в ближайшие дни не поедет.

— У Александра снова обострилась травма паха — такая же, что была в конце лета. Пока МРТ не сделали, сроки восстановления неизвестны. Саша должен был поехать в сборную в понедельник, но точно не отправится туда в ближайшие два дня, — сказал агент футболиста Александр Клюев.

В матче чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" повреждение получил динамовец Арсен Захарян. По информации СМИ, 18-летний талант, которым уже интересуются "Барселона" и дортмундская "Боруссия", избежал серьёзной травмы, но его участие в матчах за сборную пока под вопросом. Окончательное решение остаётся за медицинским штабом национальной команды.

Под вопросом находится и выход на поле полузащитника подмосковных "Химок" Дениса Глушакова, которого вызвали в сборную впервые с весны 2018 года. Футболист, набравший отличную форму, получил микроповреждение задней поверхности бедра в субботнем матче чемпионата России против тульского "Арсенала". Экс-капитан московского "Спартака" прибыл на сбор на базу в Новогорске, где за его состоянием будут пристально наблюдать врачи.

А вот один из лидеров "Краснодара" Алексей Ионов точно пропустит матчи против Словакии и Словении. Он получил небольшое повреждение перед воскресным матчем против ЦСКА.

Ионов не сыграет за сборную в матчах со Словакией и Словенией



Футболист получил травму в расположении клуба: https://t.co/07IR6qaBne pic.twitter.com/ZyDAeVUSrH — Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2021

Добавим к этому, что из-за травм также выбыли полузащитники Роман Зобнин и Станислав Магкеев. Зобнин дёрнул икроножную мышцу в матче "Спартака" против "Легии" в Лиге Европы. Магкеев, попавший в расширенный состав сборной на октябрьские матчи, порвал переднюю крестообразную связку колена в конце сентября во встрече чемпионата России против "Химок".

Вместо выбывших полузащитников Карпин вызвал в сборную спартаковца Зелимхана Бакаева и армейца Ильзата Ахметова. Бакаев был в расширенном составе, но в окончательный вариант заявки, объявленный на прошлой неделе, не попал. К кандидатуре Ахметова Карпин обратился впервые.

— Так как в воскресенье в матче за "Монако" получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие в сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова, — сказал главный тренер сборной.

Вполне вероятно, что Бакаев и Ахметов выйдут в матче со Словакией с первых минут. Также стоит ожидать появления игрока "Аталанты" Алексея Миранчука и железнодорожника Дмитрия Баринова, прогнозируется попадание в стартовый состав зенитовца Александра Ерохина. Карпину предстоит определить схему игры и каждому из них позицию на поле.

Гильерме и один нападающий

В воротах почти наверняка сыграет железнодорожник Марино Гильерме, которого не устаёт расхваливать тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов. Что касается линии нападения, то вряд ли Карпин рискнёт сыграть с двумя форвардами. В сборной при нём такого ещё не было. В сентябре против Хорватии у нас вообще не было номинального форварда, в матчах с Кипром и Мальтой с первых минут выходил игрок "Локомотива" Фёдор Смолов, которого во втором тайме меняли соответственно динамовец Константин Тюкавин и армеец Антон Заболотный.

Сейчас в распоряжении Карпина лишь три нападающих — Смолов, Заболотный и дебютант команды Гамид Агаларов из "Уфы". 21-летний форвард башкирского клуба к восьмому туру наколотил восемь голов, но в последних матчах прицел у него явно сбился. Рискнём предположить, что со Словакией в стартовый состав попадёт Заболотный, набравший хорошую форму и ставший автором победного гола в дерби со "Спартаком". Не забивавший с августа Смолов может заменить его во втором тайме.

Напомним, что октябрьские матчи могут стать ключевыми для сборной России с точки зрения попадания в финальный турнир чемпионата мира. Сейчас наша команда занимает второе место в группе, уступая Хорватии лишь по разнице забитых и пропущенных голов. Поражения от россиян лишат Словакию и Словению шансов на поездку в Катар. В этом случае у команды Карпина останется только один соперник за единственную прямую путёвку — Хорватия, с которой нашим футболистам предстоит провести встречу в ноябре. Шансы на участие в финальном турнире оставит и второе место, в этом случае придётся пройти через горнило стыковых матчей.

Авторы Роман Фейгин