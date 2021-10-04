НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Анна Кузнецова сдала документы для работы в Госдуме VIII созыва

Бывший детский омбудсмен будет курировать вопросы защиты материнства, детства и семьи.

4 октября, 12:53

Анна Кузнецова сдала документы для работы в ГД. Видео © Пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме

Бывший уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая в Госдуме VIII созыва будет заниматься вопросами защиты материнства, детства и защиты семьи, подала документы для работы в нижней палате парламента.

"Задачи, с которыми депутат идёт в Государственную думу, должны быть определены ещё до того, как он начал участвовать в выборной кампании. На мой взгляд, это правильно. Президент поручил мне заниматься вопросами семьи и детства. Я считаю, что это важнейший приоритет, который сегодня обозначен как главный вектор государственной политики. Защита семьи и детей — такая важная, трепетная задача, думаю, что объединит многих", — рассказала она о своей новой роли в ГД.

Путин назначил проведение первого заседания Госдумы нового созыва на 12 октября

Путин назначил проведение первого заседания Госдумы нового созыва на 12 октября

Ранее Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме. Она отметила необходимость следить за реализацией инициатив из народной программы "Единой России". В нижней палате парламента бывший детский омбудсмен будет курировать работу по поддержке семей и детей и возглавит комиссию ЕР по защите материнства, детства и защите семьи.

Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Путин пока не определился с кандидатурой нового детского омбудсмена

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1