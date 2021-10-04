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Опубликовано 4 октября 2021, 15:53

Анна Кузнецова сдала документы для работы в Госдуме VIII созыва

Бывший детский омбудсмен будет курировать вопросы защиты материнства, детства и семьи.

Анна Кузнецова сдала документы для работы в ГД. Видео © Пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме

Бывший уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова, которая в Госдуме VIII созыва будет заниматься вопросами защиты материнства, детства и защиты семьи, подала документы для работы в нижней палате парламента.

"Задачи, с которыми депутат идёт в Государственную думу, должны быть определены ещё до того, как он начал участвовать в выборной кампании. На мой взгляд, это правильно. Президент поручил мне заниматься вопросами семьи и детства. Я считаю, что это важнейший приоритет, который сегодня обозначен как главный вектор государственной политики. Защита семьи и детей — такая важная, трепетная задача, думаю, что объединит многих", — рассказала она о своей новой роли в ГД.

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Ранее Кузнецова рассказала о своей "большой и важной задаче" в Госдуме. Она отметила необходимость следить за реализацией инициатив из народной программы "Единой России". В нижней палате парламента бывший детский омбудсмен будет курировать работу по поддержке семей и детей и возглавит комиссию ЕР по защите материнства, детства и защите семьи.

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Алексей Дёмин
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