Анна Кузнецова сдала документы для работы в Госдуме VIII созыва

"Задачи, с которыми депутат идёт в Государственную думу, должны быть определены ещё до того, как он начал участвовать в выборной кампании. На мой взгляд, это правильно. Президент поручил мне заниматься вопросами семьи и детства. Я считаю, что это важнейший приоритет, который сегодня обозначен как главный вектор государственной политики. Защита семьи и детей — такая важная, трепетная задача, думаю, что объединит многих", — рассказала она о своей новой роли в ГД.