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МЧС во второй раз в этом году прервёт телеэфиры ради проверки системы оповещения

6 октября с 10:40 по местному времени в регионах должен прозвучать сигнал "Внимание всем!" через громкоговорители, а также по теле- и радиоканалам.

4 октября, 12:46

Фото © Shutterstock

МЧС России информирует, что в среду, 6 октября, во всех регионах будут проверять систему оповещения населения. С 10:40 по местному времени запланирована подача сигнала "Внимание всем!" через громкоговорители, а также по теле- и радиоканалам. Спасатели просят граждан сохранять спокойствие.

"Целью проверок является отработка своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", — поясняет пресс-служба ведомства.

Напомним, что в этом году учебная подача тревожных сигналов с замещением эфира на телевидении и радио уже проходила 3 марта.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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