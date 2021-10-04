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Сталкеры пожарили шашлыки и поплавали на лодках в недостроенном омском метро

Компания пробралась через забор, спустилась по стене, а потом через вентиляцию попала в подземку.

4 октября, 12:39
<p>Кадр из видео YouTube / <strong style="font-weight: bold;"><a href="https://www.youtube.com/channel/UCik-UQEA0mOjl1DYCrJDmcQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Den </a><a href="https://www.youtube.com/watch?v=hZ2kZtjmmas" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Stalk</a></strong></p>

Кадр из видео YouTube / Den Stalk

В недостроенную омскую подземку забрались любители заброшенных мест, покатались там на лодках, сфотографировались на память и даже пожарили купаты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

"Вот все наши вещи: две лодки, вёсла и мангал, потому что мы будем делать в метро шашлыки", — рассказали сталкеры.

Кадр из видео YouTube / Den Stalk

Кадр из видео YouTube / Den Stalk

Компания из пяти сталкеров пробралась через забор, спустилась по стене, а потом через вентиляцию попала в метрополитен. Один из героев ролика провёл экскурс и рассказал, что метро в Омске начали строить ещё в 1992-м, однако открытия так и не произошло. Он отметил, что заброшенная подземка пришлась по нраву молодёжи — "метроманам и диггерам".

Кадр из видео YouTube / Den Stalk

Кадр из видео YouTube / Den Stalk

Ранее Лайф писал о 10 фото заброшенных домов, которые словно застыли во времени, сохранив все вещи на своих местах.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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