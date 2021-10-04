Сталкеры пожарили шашлыки и поплавали на лодках в недостроенном омском метро

В недостроенную омскую подземку забрались любители заброшенных мест, покатались там на лодках, сфотографировались на память и даже пожарили купаты. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Siberia.

"Вот все наши вещи: две лодки, вёсла и мангал, потому что мы будем делать в метро шашлыки", — рассказали сталкеры.

Кадр из видео YouTube / Den Stalk

Компания из пяти сталкеров пробралась через забор, спустилась по стене, а потом через вентиляцию попала в метрополитен. Один из героев ролика провёл экскурс и рассказал, что метро в Омске начали строить ещё в 1992-м, однако открытия так и не произошло. Он отметил, что заброшенная подземка пришлась по нраву молодёжи — "метроманам и диггерам".

Кадр из видео YouTube / Den Stalk