Напавший на школьниц "яжебатя" из Перми извинился перед девочками и их родителями

45-летний житель Перми Андрей Никитин, который покрыл матом и избил двух школьниц из-за дочери, извинился перед девочками и их родителями. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам мужчины, он хотел немного наказать обидчиц своей дочери, но обознался и напал не на тех. При этом оказалось, что суровый "яжебатя" сидел в тюрьме за убийство — превысил пределы самообороны.