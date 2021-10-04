Напавший на школьниц "яжебатя" из Перми извинился перед девочками и их родителями
Мужчина объяснил свою мотивацию тем, что его дочь якобы "нагибают" во дворе.
Фото © LIFE
45-летний житель Перми Андрей Никитин, который покрыл матом и избил двух школьниц из-за дочери, извинился перед девочками и их родителями. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
По словам мужчины, он хотел немного наказать обидчиц своей дочери, но обознался и напал не на тех. При этом оказалось, что суровый "яжебатя" сидел в тюрьме за убийство — превысил пределы самообороны.
Похожий случай произошёл на днях в Екатеринбурге. Там пьяный мужчина решил заступиться за случайного мальчика во дворе, которого, как ему показалось, обижали друзья. Екатеринбуржец вышел на улицу с молотком и пригрозил одному из детей разбить голову.
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