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Напавший на школьниц "яжебатя" из Перми извинился перед девочками и их родителями

Мужчина объяснил свою мотивацию тем, что его дочь якобы "нагибают" во дворе.

4 октября, 12:28
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

45-летний житель Перми Андрей Никитин, который покрыл матом и избил двух школьниц из-за дочери, извинился перед девочками и их родителями. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По словам мужчины, он хотел немного наказать обидчиц своей дочери, но обознался и напал не на тех. При этом оказалось, что суровый "яжебатя" сидел в тюрьме за убийство — превысил пределы самообороны.

В Перми заступившийся за дочь "яжебатя" обознался и избил невиновных школьниц

В Перми заступившийся за дочь "яжебатя" обознался и избил невиновных школьниц

Похожий случай произошёл на днях в Екатеринбурге. Там пьяный мужчина решил заступиться за случайного мальчика во дворе, которого, как ему показалось, обижали друзья. Екатеринбуржец вышел на улицу с молотком и пригрозил одному из детей разбить голову.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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