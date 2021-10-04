Терапевт рассказал, как не заработать инфаркт и инсульт из-за ЗОЖ

Консультант цифрового медицинского сервиса "Доктор рядом", врач-терапевт Павел Прокин рассказал в беседе с Лайфом о том, что при соблюдении здорового образа жизни необходимо соблюдать умеренность в физических нагрузках и питании. Иначе есть опасность заработать инфаркт и инсульт.

По мнению врача, зачастую люди используют непроверенные источники информации и начинают отказываться от некоторых продуктов, негативное влияние которых на здоровье не доказано. Или же, напротив, начинают употреблять какую-то пищу в большом количестве, о пользе которой прочли статью в газете или на стороннем сайте. Терапевт объяснил, что единого для всех людей здорового питания не существует. Однако есть ограниченный перечень продуктов, употребление которых в больших количествах не полезно и увеличивает риск ряда заболеваний.

Так, потребление сахара лучше ограничить из-за риска развития сахарного диабета II типа, а также нужно снизить количество копчёностей в рационе из-за риска онкозаболеваний кишечника. Кроме того, лучше пореже есть поваренную соль, так как её употребление в пищу в большом количестве может вызвать гипертоническую болезнь и повышенную кислотность желудочного сока, а также эксперт рекомендует снизить животные жиры в своём рационе из-за риска развития атеросклероза, заявил Прокин.

Примерно так же дела обстоят и со спортом. Желающие срочно продлить себе жизнь и привести вес к идеалу начинают изводить себя тренировками в тренажёрных залах, доводя организм до изнеможения. Мысль о том, что только такие тренировки — путь к здоровью, не очень здравая, считает терапевт, отмечая, что занятия физкультурой действительно полезны, но при соблюдении разумного подхода.

"Нужно учитывать свои возможности, следовать советам врачей и инструкторов по физкультуре, чтобы избежать травм (растяжения и разрывы сухожилий и мышц), декомпенсации сердечно-сосудистых заболеваний или сосудистых катастроф (инфаркты, инсульты)", — отмечает Прокин.

Врач напомнил, что для долгожителей характерны хорошая наследственность, постоянная физическая активность, позитивное мышление и вовлечённость в социальную (общественную) жизнь, а разумная умеренность — залог полноценной, долгой и здоровой жизни.