"Татушкам" не смогут запретить исполнять их песни, заявила директор Юли Волковой
По её словам, композитор хитов "Я сошла с ума" и "Нас не догонят" вводит СМИ в заблуждение.
Фото © VK / Юля Волкова
Композитор Сергей Галоян, написавший музыку для нескольких хитов группы "Тату", не может запретить певицам исполнять их песни, заявила концертный директор экс-участницы дуэта Юлии Волковой Катерина Дорош.
"Он же не продюсер, а просто один из соавторов того материала, который исполняли девочки. Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены и Юли есть смежные права исполнять все композиции. Раньше таких вопросов не стояло никогда. Запретить петь песни "Тату" может только суд, а для этого должны собраться все авторы", — пояснила Дорош в беседе с "Газетой.ru".
Она также рассказала, что Галоян обманывает СМИ и ведёт себя не очень честно, говоря, что приглашал исполнительниц Лену Катину и Юлю Волкову для участия в трибьют-шоу группы "Тату" под названием "200 по встречной". По словам концертного директора, ни ей, ни певицам никаких писем и звонков по этому поводу не поступало.
Напомним, ранее Лена Катина сообщила о воссоединении группы "Тату". Также певица анонсировала сериал о группе на одной из стриминговых площадок. В ответ композитор Сергей Галоян запретил Катиной исполнять ряд песен из репертуара дуэта, в том числе хиты "Я сошла с ума" и "Нас не догонят". Автор музыки намерен обратиться в суд, если певица продолжит использовать эти композиции.
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