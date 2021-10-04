"Татушкам" не смогут запретить исполнять их песни, заявила директор Юли Волковой

"Он же не продюсер, а просто один из соавторов того материала, который исполняли девочки. Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены и Юли есть смежные права исполнять все композиции. Раньше таких вопросов не стояло никогда. Запретить петь песни "Тату" может только суд, а для этого должны собраться все авторы", — пояснила Дорош в беседе с "Газетой.ru".