Европе предрекли энергетическую катастрофу этой зимой

Переход на экологически чистые источники энергии может сыграть с Европой злую шутку и уже зимой привести её к энергетической катастрофе. Об этом пишет колумнист журнала Forbes Дэвид Блэкмон, отметив, что отразится это и на России.

В своей статье он утверждает, что рекордный рост цен на газ может спровоцировать переход многих теплоэлектростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. И вот тут Европу могут ждать проблемы, потому что, приняв политику замещения источников энергии на более экологичные, многие страны закрыли большинство своих угольных и газовых электростанций.

Из-за повышения цен на газ европейские страны вновь обратили внимание на уголь в качестве топлива. Как пишет колумнист со ссылкой на слова аналитика консультационной группы в области энергетики Wood Mackenzie Наташи Тюриной, в связи с этим ЕС вновь может обратиться к России.

"Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведёт к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация", — объяснила Тюрина.