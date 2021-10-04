Европе предрекли энергетическую катастрофу этой зимой
По оценке аналитиков, ни Россия, ни США пока что не смогут поставлять в ЕС достаточное количество ресурсов.
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Переход на экологически чистые источники энергии может сыграть с Европой злую шутку и уже зимой привести её к энергетической катастрофе. Об этом пишет колумнист журнала Forbes Дэвид Блэкмон, отметив, что отразится это и на России.
В своей статье он утверждает, что рекордный рост цен на газ может спровоцировать переход многих теплоэлектростанций на нефть или уголь, что повысит стоимость этих ресурсов. И вот тут Европу могут ждать проблемы, потому что, приняв политику замещения источников энергии на более экологичные, многие страны закрыли большинство своих угольных и газовых электростанций.
Из-за повышения цен на газ европейские страны вновь обратили внимание на уголь в качестве топлива. Как пишет колумнист со ссылкой на слова аналитика консультационной группы в области энергетики Wood Mackenzie Наташи Тюриной, в связи с этим ЕС вновь может обратиться к России.
"Если все европейские коммунальные предприятия перейдут на уголь, это приведёт к огромному спросу, который Россия не в силах компенсировать в такой короткий срок. Для этого потребуются поставки из других стран, например из США, но там аналогичная ситуация", — объяснила Тюрина.
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В итоге Блэкмон заключил, что речь идёт о схожих проблемах из-за следования всё той же политике отказа от горючего топлива и перехода на возобновляемые источники энергии. Сейчас в центре внимания Европа, но кризис постепенно становится глобальным. Причём на преодоление трудностей уйдут те же десять лет, которые понадобились на переход к экологически чистым источникам энергии.
Напомним, рост цен на топливо начался в августе, а уже 9 сентября оно подорожало до $700 долларов. 14 сентября стоимость пробила отметку в $800, 15 сентября впервые в истории достигла $900. При этом уже 16 сентября цена на газ упала ниже 750 долларов. Однако позже рост продолжился, и 1 октября стоимость газа приблизилась к $1200 за тысячу кубометров.
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