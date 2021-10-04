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Россия произвела второй за день пуск ракеты "Циркон", но уже со дна другого моря

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщало об испытаниях в акватории Баренцева моря.

4 октября, 11:36

Фото © Минобороны РФ

Россия произвела второй успешный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с атомной подводной лодки. На этот раз стрельба осуществлялась из-под воды, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Вторая испытательная стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" произведена экипажем атомного подводного ракетного крейсера "Северодвинск" впервые из подводного положения, с глубины 40 метров", — говорится в сообщении военного ведомства.

Там уточнили, что на этот раз запуск ракеты производился из Белого моря. При этом условная цель, которую "Циркон" успешно поразил, находилась в акватории Баренцева моря.

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Напомним, сегодня утром стало известно, что ВМФ России впервые запустил гиперзвуковую ракету "Циркон" с атомной подводной лодки. Тогда субмарина находилась на поверхности воды. Испытания проходили в Баренцевом море и были признаны успешными.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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