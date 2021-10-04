В Роспотребнадзоре объяснили слова Поповой об отмене массовых мероприятий
По данным службы, никаких новых ограничений не вводилось, а Попова говорила об уже принятых главами регионов решениях.
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Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились — так в пресс-службе Роспотребнадзора объяснили слова главного санитарного врача Анны Поповой.
"Решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определённых показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила, что из-за эпидемиологической ситуации в РФ отменены массовые мероприятия. Только в двух регионах страны можно проводить мероприятия с количеством участников от тысячи до трёх тысяч.
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