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В Роспотребнадзоре объяснили слова Поповой об отмене массовых мероприятий

По данным службы, никаких новых ограничений не вводилось, а Попова говорила об уже принятых главами регионов решениях.

4 октября, 12:27
<p>Фото © ТАСС / Геодакян Артём</p>

Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Дополнительные ограничения на проведение массовых мероприятий в России не вводились — так в пресс-службе Роспотребнадзора объяснили слова главного санитарного врача Анны Поповой.

"Решения о возможности проведения массовых мероприятий принимаются главами регионов при достижении определённых показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию. Никаких дополнительных ограничений на проведение массовых мероприятий не вводилось", — говорится в сообщении.

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Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом заявила, что из-за эпидемиологической ситуации в РФ отменены массовые мероприятия. Только в двух регионах страны можно проводить мероприятия с количеством участников от тысячи до трёх тысяч.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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