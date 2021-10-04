Заболеваемость ковидом растёт в 67 регионах России
При этом в 13 субъектах страны значимой динамики не наблюдается, в пяти продолжается снижение.
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В 67 российских регионах наблюдается рост темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом.
"По данным за прошедшую неделю, [темпы заболеваемости] выросли ещё на 14%. То есть мы растём достаточно быстро. В росте находятся 67 субъектов РФ — практически все, 13 субъектов — без значимой динамики, в 5 субъектах продолжается снижение", — сказала глава Роспотребнадзора.
Ранее стало известно, что за сутки в России выявили более 25 тысяч случаев ковида. Таким образом, всего с начала эпидемии в стране с заболеванием столкнулось 7 612 317 человек.
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