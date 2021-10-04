Заболеваемость ковидом растёт в 67 регионах России

В 67 российских регионах наблюдается рост темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета по борьбе с ковидом.

"По данным за прошедшую неделю, [темпы заболеваемости] выросли ещё на 14%. То есть мы растём достаточно быстро. В росте находятся 67 субъектов РФ — практически все, 13 субъектов — без значимой динамики, в 5 субъектах продолжается снижение", — сказала глава Роспотребнадзора.