В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от ковида
Сергей Собянин отметил, что такой показатель вакцинации является хорошим результатом.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
Две трети москвичей, которые вошли в перечень групп граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, прошли полный курс иммунизации. Среди медиков и учителей этот показатель превышает 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В настоящее время 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами... Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привито больше 80% этих групп — это хороший результат", — сказал он, выступая на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с пандемией.
При этом, по словам Собянина, хотя бы одну обязательную прививку из двух сделали 73% жителей Москвы, подлежащих обязательной вакцинации. Градоначальник при этом напомнил, что столица одной из первых приняла решение об обязательной вакцинации ряда категорий граждан, которые работают с населением.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что всего за неделю темпы заболеваемости коронавирусом в столице выросли почти на треть. В связи с этим в мэрии анонсировали новые розыгрыши квартир среди сделавших прививку от ковида.
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