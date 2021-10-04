В Москве более 80% работников образования и здравоохранения привились от ковида

Две трети москвичей, которые вошли в перечень групп граждан, подлежащих обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, прошли полный курс иммунизации. Среди медиков и учителей этот показатель превышает 80%, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В настоящее время 67% работающих в этих группах привились двумя компонентами... Если брать такие группы, как работники образования, здравоохранения, то двумя компонентами привито больше 80% этих групп — это хороший результат", — сказал он, выступая на заседании президиума координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с пандемией.