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"Моё личное мнение": Хабиб прокомментировал свои слова о ринг-гёрлз

Ранее он назвал их "самыми ненужными людьми" в мире единоборств.

4 октября, 12:54
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что слова о ринг-гёрлз являются его личным мнением и ему нет разницы, согласны с ним остальные или нет.

"Это лично моё мнение. Многие с ним не согласны, но какая разница? Мне всё равно, что об этом думают другие. Я говорил о ринг-гёрлз, когда меня спрашивали о моём промоушене. В нём принимаю решения лично я, а не Дэйна Уайт или кто-то ещё", — отметил Нурмагомедов в беседе с YouTube-каналом Islam Channel.

"Самые ненужные люди": Как Хабиб и "Ак Барс" вышли на тропу войны с сексуальными девушками

"Самые ненужные люди": Как Хабиб и "Ак Барс" вышли на тропу войны с сексуальными девушками

Ранее спортсмен заявил, что выступает против ринг-гёрлз в единоборствах, и назвал их "самыми ненужными людьми" в этом виде спорта. В ответ на это американский боец Кевин Ли призвал Нурмагомедова "отвалить от девушек".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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