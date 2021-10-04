Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что слова о ринг-гёрлз являются его личным мнением и ему нет разницы, согласны с ним остальные или нет.

"Это лично моё мнение. Многие с ним не согласны, но какая разница? Мне всё равно, что об этом думают другие. Я говорил о ринг-гёрлз, когда меня спрашивали о моём промоушене. В нём принимаю решения лично я, а не Дэйна Уайт или кто-то ещё", — отметил Нурмагомедов в беседе с YouTube-каналом Islam Channel.