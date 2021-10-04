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Шаманка предупредила россиян о "коронавирусном болоте" в октябре

По словам экстрасенса, ближайшие 10 дней станут самыми тяжёлыми в плане заболеваемости.

4 октября, 13:09
<p>Фото © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/elenabatyr" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Шaмaн Eлeнa Бaтыp</a></p>

Фото © "ВКонтакте" / Шaмaн Eлeнa Бaтыp

Практикующая шаманка и экстрасенс Елена Батыр рассказала Лайфу, как в октябре будет развиваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Она сразу отметила, что в октябре россиянам грозит прирост заразившихся, но он не будет резким.

"В ближайший месяц у нас будет плоховато с уровнем заболеваемости коронавирусом. Будет прирост, но не бешеный рост, а как в болоте, то есть сразу человек не тонет, но потихоньку вязнет. И самые тяжёлые в плане заболеваемости будут ближайшие 10 дней", — предупредила знахарка.

Что касается удалёнки, то резкого перехода на дистанционное обучение, или "хоум офис", как в начале пандемии, не будет, сказала Батыр. А уже к концу октября шаманка спрогнозировала послабления.

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Напомним, в последние дни в России отмечается рост заболеваемости — так, неблагоприятная ситуация складывается в 67 регионах. В Москве за неделю показатель заболеваемости вырос на 30%. Однако в Кремле уже неоднократно заявляли, что сегодня не идёт речи о новом локдауне. Этой же позиции придерживаются глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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