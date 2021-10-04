Шаманка предупредила россиян о "коронавирусном болоте" в октябре

Практикующая шаманка и экстрасенс Елена Батыр рассказала Лайфу, как в октябре будет развиваться ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Она сразу отметила, что в октябре россиянам грозит прирост заразившихся, но он не будет резким.

"В ближайший месяц у нас будет плоховато с уровнем заболеваемости коронавирусом. Будет прирост, но не бешеный рост, а как в болоте, то есть сразу человек не тонет, но потихоньку вязнет. И самые тяжёлые в плане заболеваемости будут ближайшие 10 дней", — предупредила знахарка.