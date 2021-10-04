Врачи посоветовали переболевшим ковидом отказаться от котлет и молока

Коронавирус ослабляет организм, поэтому резкое возвращение к прежнему рациону может навредить человеку. Неправильное питание грозит расстройствами стула, вздутием, болями в животе, тяжестью в желудке, сообщила врач — гастроэнтеролог-терапевт Клиники инновационных технологий в Куркино Дарья Овчинникова.

"Антибиотики нарушают микрофлору, а нестероидные противовоспалительные препараты приводят к повреждению слизистой желудка, тем самым провоцируя повышение выработки соляной кислоты. Это может вызвать обострение гастрита и даже привести к эрозиям и язвам", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru".

Врач-диетолог сервиса "Доктор рядом" Александр Андреев в свою очередь посоветовал не возвращать сразу в рацион жирную, острую пищу, фастфуд. В течение 10–14 дней после болезни стоит воздержаться от продуктов и веществ, провоцирующих вздутие — квашеной капусты, алкоголя, лактозы (цельное молоко), а также глютена (ячмень, рожь, полба и пшеница), и тех, которые "прошли обработку и не несут пользу", — шоколада, хлебобулочных изделий, ветчины, котлет, фастфуда.

По словам врачей, в первые недели после выздоровления необходимо отдавать предпочтением цельнозерновым продуктам и не забывать о режиме сна. У переболевших ковидом может ухудшиться аппетит и уменьшиться объём желудка. Медики советуют в этом случае обратиться к дробному питанию: три основных приёма пищи и перекусы каждые три-четыре часа. Есть ещё "метод тарелки".

"Берём стандартную тарелку 25 сантиметров и делим её пополам. Одну половину должны составлять сырые овощи и фрукты или тушёные и печёные при наличии таких симптомов, как послабление стула и вздутие. Вторую половину делим еще пополам: одна часть — белки и жиры, вторая часть — углеводы", — объяснила Овчинникова.