Врачи рассказали, как ковид маскируется под другие болезни

Штамм "дельта" коронавирусной инфекции за время своего существования научился маскироваться под сезонные вирусные инфекции. Об этом заявил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО Сергей Токарев.

"Стали появляться катаральные симптомы, то есть насморк, в том числе у вакцинированных, боли в горле, кишечные расстройства, небольшое повышение температуры тела на ранних стадиях, чуть позднее кашель, а затем уже поражение лёгких с дыхательной недостаточностью, гипоксией", — сказал он в беседе с URA.ru.

По словам медика, все перечисленные симптомы характерны проявлениям сезонной простуды. Токарев уточнил, что в данном случае важно не заниматься самодиагностикой и как можно скорее обратиться к специалисту. Чем болеет человек, сможет показать только ПЦР-тест или антигенный экспресс-текст, который сейчас делают даже при симптомах ОРВИ.

С коллегой согласен и врач медицинского центра "Лидер медицина" — инфекционист Евгений Тимаков. Он рассказал изданию, что сейчас невозможно самостоятельно определить наличие в организме коронавируса. Особенно это касается начальных этапов заражения, потому что ковид научился обходить иммунные барьеры. В некоторых случаях он может не вызывать даже температуры и протекать с обычным насморком без потери обоняния, с болями в горле. Поэтому его зачастую пропускают, а через 8–10 дней он начинает вызывать осложнения, приводящие к госпитализации.