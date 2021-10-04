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Скончался призёр Олимпийских игр саночник Сергей Данилин

В 1984 году на Играх в Сараеве он выиграл серебряную медаль в соревновании одиночников, уступив только Паулю Хильдгартнеру из Италии.

4 октября, 14:08
<p>Фото © Из личного архива С. Данилина / <a href="http://rusluge.ru/news/sergej-danilin-sannyj-sport-byl-moim-glavnym-uvlecheniem-zhizni" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Федерация санного спорта России</a></p>

Фото © Из личного архива С. Данилина / Федерация санного спорта России

Российский саночник Сергей Данилин, участвовавший в пяти Олимпиадах, умер на 62-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации санного спорта России.

"Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Данилина. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом, прославившим свою родину на арене мирового спорта", говорится в пресс-релизе.

Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

Скончался двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых

На Олимпиаде 1984 года в Сараеве Данилин завоевал серебряную медаль, уступив в соревнованиях одиночников только Паулю Хильдгартнеру из Италии. Также в его активе по одной победе на чемпионатах мира и Европы.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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