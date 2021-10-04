Скончался призёр Олимпийских игр саночник Сергей Данилин

Российский саночник Сергей Данилин, участвовавший в пяти Олимпиадах, умер на 62-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Федерации санного спорта России.

"Коллектив Федерации санного спорта России выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Данилина. Он был замечательным человеком, талантливым спортсменом, прославившим свою родину на арене мирового спорта", — говорится в пресс-релизе.

На Олимпиаде 1984 года в Сараеве Данилин завоевал серебряную медаль, уступив в соревнованиях одиночников только Паулю Хильдгартнеру из Италии. Также в его активе по одной победе на чемпионатах мира и Европы.