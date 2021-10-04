"Это просто моя работа": Уфимский стоматолог дважды откачала годовалую малышку на борту самолёта
Сама девушка не считает, что совершила героический поступок, потому что времени было мало и она просто действовала как врач.
Уфимский стоматолог рассказала, как реанимировала годовалого ребёнка на борту самолёта. Видео © Telegram / Mash
Стоматолог из Уфы Гузель Валеева сумела дважды реанимировать годовалого ребёнка прямо во время полёта. Отважная девушка возвращалась из Антальи в Москву, когда тишину вдруг нарушил голос пилота, призывающий врачей на борту оказать экстренную помощь малышу.
Годовалая пассажирка рейса потеряла сознание. Гузель поспешила к месту, где сидела малышка. Оказалось, что у ребёнка запал язык, доктор приступила к реанимации. Ей помогала мама девочки.
"Пыталась вытащить язык всеми подручными средствами. Мать ребёнка вдыхала воздух, я делала массаж сердца. Минут через несколько мы начали класть ребёнка на ровную поверхность, менять положение, и это повторилось вновь. Ребёнок окончательно пришёл в сознание, только когда мы уже почти приземлялись", — рассказала девушка телеграм-каналу Mash.
Самолёт приземлился в Ростове, сразу после посадки ребёнка госпитализировали. Впоследствии Гузель Валеева заявила, что не считает свой поступок героическим, потому что времени было мало и она просто действовала как врач.
"У нас каждый день бывают случаи, когда мы спасаем жизнь человека, с таким приходилось сталкиваться. Но, естественно, не на борту, где нет никаких инструментов и нет персонала", — рассказала стоматолог.
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