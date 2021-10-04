Уфимский стоматолог рассказала, как реанимировала годовалого ребёнка на борту самолёта. Видео © Telegram / Mash

Стоматолог из Уфы Гузель Валеева сумела дважды реанимировать годовалого ребёнка прямо во время полёта. Отважная девушка возвращалась из Антальи в Москву, когда тишину вдруг нарушил голос пилота, призывающий врачей на борту оказать экстренную помощь малышу.

Годовалая пассажирка рейса потеряла сознание. Гузель поспешила к месту, где сидела малышка. Оказалось, что у ребёнка запал язык, доктор приступила к реанимации. Ей помогала мама девочки.

"Пыталась вытащить язык всеми подручными средствами. Мать ребёнка вдыхала воздух, я делала массаж сердца. Минут через несколько мы начали класть ребёнка на ровную поверхность, менять положение, и это повторилось вновь. Ребёнок окончательно пришёл в сознание, только когда мы уже почти приземлялись", — рассказала девушка телеграм-каналу Mash.

Самолёт приземлился в Ростове, сразу после посадки ребёнка госпитализировали. Впоследствии Гузель Валеева заявила, что не считает свой поступок героическим, потому что времени было мало и она просто действовала как врач.

"У нас каждый день бывают случаи, когда мы спасаем жизнь человека, с таким приходилось сталкиваться. Но, естественно, не на борту, где нет никаких инструментов и нет персонала", — рассказала стоматолог.