В Раде потребовали санкций против Зеленского из-за "досье Пандоры"

Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против украинского президента Владимира Зеленского в связи с данными из "досье Пандоры". Он призвал вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

"СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского", — заявил Гончаренко в своём телеграм-канале.

С просьбой проверить информацию из "досье Пандоры" депутат планирует обратиться к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, премьер-министру Денису Шмыгалю и в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.