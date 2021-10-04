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В Раде потребовали санкций против Зеленского из-за "досье Пандоры"

Нардеп планирует обратиться в Генпрокуратуру и кабмин с просьбой проверить информацию об офшорах главы государства.

4 октября, 14:06

Фото © ТАСС / АР / Efrem Lukatsky

Депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко потребовал ввести санкции против украинского президента Владимира Зеленского в связи с данными из "досье Пандоры". Он призвал вынести этот вопрос на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны.

"СНБО должен ввести санкции против Владимира Зеленского. Обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому касательно информации из расследования "Офшор 95" и введения санкций против Владимира Зеленского", — заявил Гончаренко в своём телеграм-канале.

С просьбой проверить информацию из "досье Пандоры" депутат планирует обратиться к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, премьер-министру Денису Шмыгалю и в национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

"Сильный аргумент": Зеленскому может грозить импичмент из-за "досье Пандоры"

"Сильный аргумент": Зеленскому может грозить импичмент из-за "досье Пандоры"

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал так называемое досье Пандоры. Оно посвящено возможной причастности ряда известных лиц, включая лидеров стран, к офшорным схемам. В нём упоминается более 35 действующих и бывших политиков, более 300 чиновников из примерно ста стран, а также артисты и общественные деятели. Одним из героев "досье Пандоры" оказался Владимир Зеленский. Отмечается, что президент и его соратники могли быть причастны к переводам 40 миллионов долларов от структур олигарха Игоря Коломойского.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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