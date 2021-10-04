Большинство таксистов пользуется этим транспортом не чаще двух раз в год
Также, по результатам исследования, 65% водителей искренне радуются успехам коллег и гордятся ими.
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Большинство таксистов (43%) сами редко пользуются этим видом транспорта — не чаще одного-двух раз в год. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Ситимобил", оказавшиеся в распоряжении Лайфа.
По данным опроса, 29% опрошенных водителей заказывают такси около двух раз в месяц, чуть меньше — 20% — регулярно передвигаются по городу таким способом, а 7% совсем не пользуются данной услугой. Большинство респондентов, оказавшись в роли пассажира, стараются пообщаться с таксистом (44%) или поделиться своим опытом работы в этой сфере (40%). Около 7% признались, что предпочитают не афишировать род своей деятельности. Также результаты исследования показали, что в большинстве случаев (65%) таксисты считают друг друга коллегами, искренне радуются успехам водителей из своего сообщества и гордятся ими.
"Около 20% испытывают чувство сопричастности к профессии, слыша хорошие новости про такси. При этом плохие новости о таксомоторной отрасли и её участниках заставляют более трети респондентов испытывать чувство тревожности, а у 27% вызывают желание помочь пострадавшей стороне. 24% водителей такси признались, что испытывают стыд или смущение, узнав что-то плохое о такси, ещё 20% предпочитают абстрагироваться от этого", — говорится в исследовании.
Ранее таксисты назвали 6 вещей, которые их больше всего раздражают в пассажирах. При этом почти половина опрошенных водителей и клиентов выделили вежливость в качестве самой главной черты характера для обеих сторон.
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