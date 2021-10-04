Цена нефти Brent поднялась выше $80 впервые с 2018 года
Стоимость чёрного золота WTI в ходе торгов также установила рекорд.
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE (Intercontinental Exchange) выросла на 1,65% и достигла $80,58 за баррель. Об этом свидетельствовали данные торговой площадки на 15:59 мск.
Однако потом рост не остановился и уже к 16:04 мск чёрное золото подорожало на 1,98% — до $80,85 за баррель. Стоимость нефти марки WTI также побила рекорд, поднявшись выше $77 за баррель впервые с ноября 2014 года.
Стоимость нефти в мире продолжает расти на фоне восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ранее Лайф сообщал, что стоимость нефти марки Brent впервые с октября 2018 года превысила 79 долларов за баррель.
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