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"Космонавты поделились лайфхаками": Пересильд заявила о готовности к изменениям во внешности в невесомости

По словам членов экипажа, её на МКС ждёт несколько дней адаптации, которая будет сопровождаться тошнотой, отёком лица и мигренями.

4 октября, 13:42
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/juliaperesild/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">juliaperesild</a></p>

Фото © Instagram / juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд, которая 5 октября отправится в космос для съёмок в фильме "Вызов", заявила, что космонавты предупредили её о возможных изменениях во внешности и других побочных эффектах невесомости и она к этому готова.

"Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость и что-то мы не сможем изменить", — поделилась актриса на пресс-конференции, посвящённой запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур.

Космонавт предупредил, что актрису Пересильд на МКС ждёт 5 дней тошноты и отёков

Космонавт предупредил, что актрису Пересильд на МКС ждёт 5 дней тошноты и отёков

Напомним, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко отправятся на МКС для съёмок фильма "Вызов" — первой картины, которую собираются снимать в космосе. Звёздный экипаж успешно сдал итоговые экзамены. Съёмочная группа справилась со всеми заданиями на тренажёрах корабля и МКС. Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблём "Союз МС-19" с космодрома Байконур запланирован на 11:55 мск 5 октября.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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