Российская актриса Юлия Пересильд, которая 5 октября отправится в космос для съёмок в фильме "Вызов", заявила, что космонавты предупредили её о возможных изменениях во внешности и других побочных эффектах невесомости и она к этому готова.

"Это больной вопрос. На самом деле я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе. Конечно, космонавты поделились с нами некоторыми лайфхаками, но мы понимаем, что невесомость есть невесомость и что-то мы не сможем изменить", — поделилась актриса на пресс-конференции, посвящённой запуску корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур.