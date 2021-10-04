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Студент из Санкт-Петербурга собрал работающий образец экзоскелета

Ледюков задумал создать "костюм с мышцами" ещё в восьмом классе школы.

4 октября, 13:36
<p>Кадр из видео © <a href="https://topspb.tv/news/2021/10/4/kak-v-kino-no-v-realnosti-peterburgskij-student-sobral-rabotayushij-obrazec-ekzoskeleta/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Кадр из видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Третьекурсник университета ИТМО в Санкт-Петербурге Алексей Ледюков разработал вместе с единомышленниками макет экзоскелета, который уже готов к использованию. В беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" студент рассказал, что всё начиналось с бумажных макетов и проволочных каркасов, которые он сам сваривал в гараже.

"Он отвечает на мои движения. То есть на нём расположены по корпусу резистивные датчики давления. При движении руки они считывают вектор движения и скорость, посылают это всё на микроконтроллер и затем уже на привод", — объяснил учащийся факультета систем управления и робототехники.

Основной функцией изобретения является подъём тяжестей. Костюм дублирует мышцы оператора и позволяет поднимать и переносить внушительные грузы — в таком обмундировании не составит труда поднять груз весом в 80 килограммов. Как объяснил изобретатель, давление в приводах создаётся с помощью баллонов с кислородом.

Весьма громоздкий с виду, экзоскелет позволяет оператору бегать, прыгать и приседать. Около года разработчики старались эргономично расположить детали костюма, не ограничивая его функциональность. Сама конструкция лёгкая за счёт пластиковых деталей.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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